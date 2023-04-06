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Бычкова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Захарово, город областного подчинения Клин, Московская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарово, город областного подчинения Клин, Московская область
Бракосочетание
07.02.1911 ст.

Муж: Бычков Иван Матвеевич

Спас-Заулок, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.

Сын: Бычков Николай Иванович

Отец ребёнка: Бычков Иван Матвеевич

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1914 ст.

Дочь: Бычкова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Бычков Иван Матвеевич

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1917 ст.

Сын: Бычков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Бычков Иван Матвеевич

Вельмогово, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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