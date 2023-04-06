Бычкова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1911 ст.
Спас-Заулок, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.
Отец ребёнка: Бычков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
01.04.1914 ст.
Дочь: Бычкова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Бычков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
06.11.1917 ст.
Отец ребёнка: Бычков Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно