Синт-Николас Стефания Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синт-Николас Стефания Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1972

Отец: Кулаев Борис Степанович

Мать: Кулаева Ноэми Марковна

Рождение ребёнка
09.06.1998

Сын: Синт-Николас Питер

Отец ребёнка: Синт-Николас Роб

Рождение ребёнка
31.05.2002

Сын: Синт-Николас Наум

Отец ребёнка: Синт-Николас Роб

Рождение ребёнка
03.12.2012

Дочь: Синт-Николас Эмилия

Отец ребёнка: Синт-Николас Роб

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синт-Николас Роб

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