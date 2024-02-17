Синт-Николас Стефания Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1972
Отец: Кулаев Борис Степанович
Мать: Кулаева Ноэми Марковна
Рождение ребёнка
09.06.1998
Сын: Синт-Николас Питер
Отец ребёнка: Синт-Николас Роб
Рождение ребёнка
31.05.2002
Сын: Синт-Николас Наум
Отец ребёнка: Синт-Николас Роб
Рождение ребёнка
03.12.2012
Дочь: Синт-Николас Эмилия
Отец ребёнка: Синт-Николас Роб
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синт-Николас Роб