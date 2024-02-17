Кулаева Ноэми Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаева Ноэми Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1944

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1944

Отец: Ботвинник Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1972

Дочь: Синт-Николас Стефания Борисовна

Отец ребёнка: Кулаев Борис Степанович

Рождение ребёнка
20.06.1974

Дочь: Кулаева Александра Борисовна

Отец ребёнка: Кулаев Борис Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаев Борис Степанович

Смерть
1993
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