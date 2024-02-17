Кулаева Ноэми Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1944
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1944
Отец: Ботвинник Марк
Рождение ребёнка
07.07.1972
Дочь: Синт-Николас Стефания Борисовна
Отец ребёнка: Кулаев Борис Степанович
Рождение ребёнка
20.06.1974
Дочь: Кулаева Александра Борисовна
Отец ребёнка: Кулаев Борис Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993