Кравченко Иумения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1907 ст.
Сын: Кравченко Иоанн Федорович
Отец ребёнка: Кравченко Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
10.10.1910 ст.
Дочь: Кравченко Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Кравченко Федор Григорьевич
Смерть
Неизвестно