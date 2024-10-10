Кравченко Иумения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Иумения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
27.08.1907 ст.

Сын: Кравченко Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Кравченко Федор Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
10.10.1910 ст.

Дочь: Кравченко Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Кравченко Федор Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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