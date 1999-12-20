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Базанова Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

20.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1999

Отец: Базанов Анатолий Николаевич

Мать: Базанова Елена Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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