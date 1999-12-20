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Базанова Татьяна Анатольевна
Базанова Татьяна Анатольевна
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Древо
Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
20.12.1999
Пол
Женский
Отец
Базанов Анатолий Николаевич
1960 г.р.
Мать
Базанова (Силина) Елена Николаевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1999
Отец:
Базанов Анатолий Николаевич
Мать:
Базанова Елена Николаевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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