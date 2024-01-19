Гусев Василий Егорович
Место рождения
Дата рожденияПосле 12.11.1882 ст.
Дата смертиПосле 1910 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 12.11.1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1906 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Гусева Мария Фёдоровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.72-73 (Рождение №-3ж)
Рождение ребёнка
16.10.1910 ст.
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Гусева Мария Фёдоровна
Смерть
После 1910 ст.