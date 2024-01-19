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Гусев Василий Егорович

Место рождения

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

После 12.11.1882 ст.

Дата смерти

После 1910 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 12.11.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.01.1906 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Гусева Мария Фёдоровна

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.72-73 (Рождение №-3ж)
Рождение ребёнка
16.10.1910 ст.

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Гусева Мария Фёдоровна

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1910 ст.
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