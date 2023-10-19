Гусева (-) Мария Фёдоровна
Место рожденияд.Новая
Дата рождения05.02.1884 ст.
Дата смертиПосле 1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Новая
Рождение ребёнка
09.01.1906 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.72-73 (Рождение №-3ж)
Смерть
После 1906
Рождение ребёнка
16.10.1910 ст.
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович