Гусева (-) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (-) Мария Фёдоровна

Место рождения

д.Новая

Дата рождения

05.02.1884 ст.

Дата смерти

После 1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Новая
Рождение ребёнка
09.01.1906 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.72-73 (Рождение №-3ж)
Смерть
После 1906
Рождение ребёнка
16.10.1910 ст.

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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