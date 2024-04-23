Чердакова (Толстенкова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чердаков Андрей
Отец ребёнка: Чердаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чердаков Юрий
Отец ребёнка: Чердаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чердаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чердаков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чердаков Василий
Рождение ребёнка
1953
Сын: Чердаков Владимир
Отец ребёнка: Чердаков Василий
Смерть
Неизвестно