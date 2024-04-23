Чердакова (Толстенкова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чердакова (Толстенкова) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чердаков Андрей

Отец ребёнка: Чердаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чердаков Юрий

Отец ребёнка: Чердаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чердаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чердаков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чердаков Василий

Рождение ребёнка
1953

Сын: Чердаков Владимир

Отец ребёнка: Чердаков Василий

Смерть
Неизвестно

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