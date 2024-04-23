Чердаков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1921
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1921
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чердаков Андрей
Мать ребёнка: Чердакова (Толстенкова) Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чердаков Юрий
Мать ребёнка: Чердакова (Толстенкова) Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чердакова (Толстенкова) Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чердакова (Толстенкова) Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Сын: Чердаков Владимир
Мать ребёнка: Чердакова (Толстенкова) Вера
Смерть
1978