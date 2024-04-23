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Чердаков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1921

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1899 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1921

Отец: не указан

Мать: Чердакова (Балакина) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чердаков Андрей

Мать ребёнка: Чердакова (Толстенкова) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чердаков Юрий

Мать ребёнка: Чердакова (Толстенкова) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чердакова (Толстенкова) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чердакова (Толстенкова) Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чердакова (Толстенкова) Вера

Рождение ребёнка
1953

Сын: Чердаков Владимир

Мать ребёнка: Чердакова (Толстенкова) Вера

Смерть
1978

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