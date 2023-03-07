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Останин Николай Сидоров

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Место рождения

Токаревский

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Останин Сидор Иванов

Мать: Останина Ксения (Оксинья) Павлова

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Останин Андрей Николаев

Мать ребёнка: Останина Марья Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Агафья Николаева

Мать ребёнка: Останина Марья Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Останин Савва Николаев

Мать ребёнка: Останина Марья Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Марья Матвеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782
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