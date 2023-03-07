Останин Николай Сидоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Останина Марья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Агафья Николаева
Мать ребёнка: Останина Марья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Останина Марья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Марья Матвеева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782