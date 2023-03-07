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Останин Андрей Николаев

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Место рождения

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Останин Николай Сидоров

Мать: Останина Марья Матвеева

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.02.1796 ст.

Жена: Останина Марья Иванова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.11.1797 ст.

Сын: Останин Иосиф Андреев

Мать ребёнка: Останина Марья Иванова

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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