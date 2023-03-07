Останин Андрей Николаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Останин Николай Сидоров
Мать: Останина Марья Матвеева
Бракосочетание
20.02.1796 ст.
Жена: Останина Марья Иванова
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.11.1797 ст.
Мать ребёнка: Останина Марья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797