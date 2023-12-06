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(Гарусова) Таисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1909

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1909

Отец: Гарусов Иван Николаевич

Мать: Гарусова Евдокия Дмитриевна

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