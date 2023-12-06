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(Гарусова) Таисия Ивановна
(Гарусова) Таисия Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.1909
Пол
Женский
Отец
Гарусов Иван (Иоанн) Николаевич
1876 г.р.
Мать
Гарусова Евдокия Дмитриевна
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1909
Отец:
Гарусов Иван Николаевич
Мать:
Гарусова Евдокия Дмитриевна
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