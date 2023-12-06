Гарусов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.09.1898
Сын: Гарусов Константин Иванович
Мать ребёнка: Гарусова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.03.1902
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Гарусова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.10.1909
Дочь: Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Гарусова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.03.1912
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Гарусова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.11.1914
Сын: Гарусов Константин Иванович
Мать ребёнка: Гарусова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гарусова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гарусова Евдокия Дмитриевна