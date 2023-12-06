Гарусов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарусов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.09.1898

Сын: Гарусов Константин Иванович

Мать ребёнка: Гарусова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.03.1902

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Гарусова Евдокия Дмитриевна

Каликино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.10.1909

Дочь: Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Гарусова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.03.1912

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Гарусова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.11.1914

Сын: Гарусов Константин Иванович

Мать ребёнка: Гарусова Евдокия Дмитриевна

Каликино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарусов Николай Иванович

Мать ребёнка: Гарусова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарусов Василий Иванович

Мать ребёнка: Гарусова Евдокия Дмитриевна

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