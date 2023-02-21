Кныш Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кныш Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1906

Дочь: Попова Ефросиния Николаевна

Мать ребёнка: Кныш Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манжесова Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Кныш Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кныш Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кныш Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Правдюк Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Кныш Просковья

Смерть
Неизвестно
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