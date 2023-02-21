Кныш Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1906
Дочь: Попова Ефросиния Николаевна
Мать ребёнка: Кныш Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манжесова Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Кныш Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кныш Иван Николаевич
Мать ребёнка: Кныш Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Правдюк Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Кныш Просковья
Смерть
Неизвестно