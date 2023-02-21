Манжесова (Кныш) Марфа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанжесова (Кныш) Марфа Николаевна

Манжесова (Кныш) Марфа Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кныш Николай

Мать: Кныш Просковья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close