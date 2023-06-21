Вершинин? Харитон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин? Харитон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1850 и 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.12.1890

Дочь: Прилукова Анастасия Харитоновна

Мать ребёнка: не указана

Барменки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вершинина Татьяна Харитоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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