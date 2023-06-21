Вершинин? Харитон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1850 и 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.12.1890
Дочь: Прилукова Анастасия Харитоновна
Мать ребёнка: не указана
Барменки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вершинина Татьяна Харитоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно