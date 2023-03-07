Комарова (Базлова) Ирина
Место рождения
Дата рождения11.04.1815
Дата смерти?.08.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1815
Отец: Базловъ Михаилъ
Мать: Базлова Федосья
Бракосочетание
17.05.1839
Муж: Комаровъ Петръ
Рождение ребёнка
01.05.1840
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Комаровъ Петръ
Рождение ребёнка
03.03.1844
Сын: Комаровъ Герасимъ
Отец ребёнка: Комаровъ Петръ
Рождение ребёнка
19.04.1846
Сын: Комаровъ Георгий
Отец ребёнка: Комаровъ Петръ
Смерть
?.08.1848
Причина смерти: отъ холеры