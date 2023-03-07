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Комарова (Базлова) Ирина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.04.1815

Дата смерти

?.08.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1815

Отец: Базловъ Михаилъ

Мать: Базлова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.05.1839

Муж: Комаровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1840

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Комаровъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1844

Сын: Комаровъ Герасимъ

Отец ребёнка: Комаровъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1846

Сын: Комаровъ Георгий

Отец ребёнка: Комаровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.08.1848
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ холеры
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