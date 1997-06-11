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Воронов Леонид Сергеевич
Воронов Леонид Сергеевич
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
11.06.1997
Пол
Мужской
Отец
Воронов Сергей Викторович
1971 г.р.
Мать
Воронова Светлана Петровна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1997
Отец:
Воронов Сергей Викторович
Мать:
Воронова Светлана Петровна
Москва
, город федерального значения Москва
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