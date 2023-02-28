Масленникова (Архипова) Анна (Алёна) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова (Архипова) Анна (Алёна) Фёдоровна

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Архипов Фёдор Иванов

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
02.02.1886

Муж: Масленников Павел Афанасьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.03.1890

Сын: Масленников Алексей Павлович

Отец ребёнка: Масленников Павел Афанасьев

Рождение ребёнка
30.11.1894

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Масленников Павел Афанасьев

Рождение ребёнка
1897

Сын: Масленников Иван Павлович

Отец ребёнка: Масленников Павел Афанасьев

Рождение ребёнка
14.01.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масленников Павел Афанасьев

Рождение ребёнка
16.02.1902

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Масленников Павел Афанасьев

Рождение ребёнка
01.04.1905

Сын: Масленников Василий Павлович

Отец ребёнка: Масленников Павел Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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