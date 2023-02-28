Масленникова (Архипова) Анна (Алёна) Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Архипов Фёдор Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1886
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.03.1890
Сын: Масленников Алексей Павлович
Отец ребёнка: Масленников Павел Афанасьев
Рождение ребёнка
30.11.1894
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Масленников Павел Афанасьев
Рождение ребёнка
1897
Сын: Масленников Иван Павлович
Отец ребёнка: Масленников Павел Афанасьев
Рождение ребёнка
14.01.1900
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Масленников Павел Афанасьев
Рождение ребёнка
16.02.1902
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Масленников Павел Афанасьев
Рождение ребёнка
01.04.1905
Сын: Масленников Василий Павлович
Отец ребёнка: Масленников Павел Афанасьев
Смерть
Неизвестно