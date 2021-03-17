Ленточкина (Ярлыкова) Зоя Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленточкина (Ярлыкова) Зоя Степановна

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Место рождения

Круплянка, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.06.1931

Дата смерти

17.03.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

1889 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1931

Отец: Ярлыков Степан Павлович

Мать: Ярлыкова Екатерина Федоровна

Круплянка, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ленточкин Евгений Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ленточкин Евгений Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.03.2021
Москва, город федерального значения Москва
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