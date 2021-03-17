Ленточкина (Ярлыкова) Зоя Степановна
Место рождения
Дата рождения14.06.1931
Дата смерти17.03.2021
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1931
Рождение ребёнка
31.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ленточкин Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
13.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ленточкин Евгений Васильевич
Смерть
17.03.2021