Богатырева Федора Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1940
Дочь: Корчагина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Корчагин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.09.1942
Сын: Корчагин Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.01.1949
Дочь: Корчагина Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Корчагин Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно