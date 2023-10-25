Богатырева Федора Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырева Федора Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1940

Дочь: Корчагина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Корчагин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.09.1942

Сын: Корчагин Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.01.1949

Дочь: Корчагина Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Корчагин Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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