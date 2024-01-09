Ивницкая (Тарасова) Наталья Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1973
Рождение ребёнка
16.03.1992
Сын: Чесноков Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Чесноков Сергей
Рождение ребёнка
05.12.2002
Дочь: Ивницкая Екатерина Леонидовна
Отец ребёнка: Ивницкий Леонид Анатольевич
Рождение ребёнка
04.04.2005
Сын: Ивницкий Максим Леонидович
Отец ребёнка: Ивницкий Леонид Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чесноков Сергей