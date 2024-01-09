Ивницкая (Тарасова) Наталья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивницкая (Тарасова) Наталья Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1973

Отец: Тарасов Валентин Николаевич

Мать: Тарасова Туманова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
16.03.1992

Сын: Чесноков Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Чесноков Сергей

Рождение ребёнка
05.12.2002

Дочь: Ивницкая Екатерина Леонидовна

Отец ребёнка: Ивницкий Леонид Анатольевич

Рождение ребёнка
04.04.2005

Сын: Ивницкий Максим Леонидович

Отец ребёнка: Ивницкий Леонид Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивницкий Леонид Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Сергей

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