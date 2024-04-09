Ивницкий Леонид Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивницкий Леонид Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивницкая (Тарасова) Наталья Валентиновна

Рождение ребёнка
08.12.2001

Дочь: Ивницкая Екатерина Леонидовна

Мать ребёнка: Ивницкая (Тарасова) Наталья Валентиновна

Рождение ребёнка
02.04.2010

Сын: Ивницкий Максим Леонидович

Мать ребёнка: Ивницкая (Тарасова) Наталья Валентиновна

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