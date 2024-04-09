Ивницкий Леонид Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.2001
Дочь: Ивницкая Екатерина Леонидовна
Мать ребёнка: Ивницкая (Тарасова) Наталья Валентиновна
Рождение ребёнка
02.04.2010
Сын: Ивницкий Максим Леонидович
Мать ребёнка: Ивницкая (Тарасова) Наталья Валентиновна