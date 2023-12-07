Яков Климонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Климонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Климонт Сергеевич

Мать: Евдокия Родионовна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Акулина Яковлевна

Мать ребёнка: Екатерина Астафьева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Домна Яковлевна

Мать ребёнка: Екатерина Астафьева

Рождение ребёнка
1782

Сын: Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Екатерина Астафьева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Сила Яковлевич

Мать ребёнка: Екатерина Астафьева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Екатерина Астафьева

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Екатерина Астафьева

Рождение ребёнка
1792

Сын: Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Екатерина Астафьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Астафьева

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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