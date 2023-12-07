Яков Климонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Климонт Сергеевич
Мать: Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Акулина Яковлевна
Мать ребёнка: Екатерина Астафьева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Домна Яковлевна
Мать ребёнка: Екатерина Астафьева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Илья Яковлевич
Мать ребёнка: Екатерина Астафьева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Сила Яковлевич
Мать ребёнка: Екатерина Астафьева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Егор Яковлевич
Мать ребёнка: Екатерина Астафьева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Екатерина Астафьева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Екатерина Астафьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Астафьева
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно