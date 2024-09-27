Климонт Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климонт Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1713 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Родионовна

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Ефимия Климоновна

Мать ребёнка: Евдокия Родионовна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Ирина Климоновна

Мать ребёнка: Евдокия Родионовна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Василий Климонтович

Мать ребёнка: Евдокия Родионовна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Яков Климонтович

Мать ребёнка: Евдокия Родионовна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мария Климоновна

Мать ребёнка: Евдокия Родионовна

Смерть
Неизвестно

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