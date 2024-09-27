Климонт Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Ефимия Климоновна
Мать ребёнка: Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ирина Климоновна
Мать ребёнка: Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Василий Климонтович
Мать ребёнка: Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Яков Климонтович
Мать ребёнка: Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мария Климоновна
Мать ребёнка: Евдокия Родионовна
Смерть
Неизвестно