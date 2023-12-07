Егор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Яков Климонтович
Мать: Екатерина Астафьева
Рождение ребёнка
1811
Сын: Иван Егорович
Мать ребёнка: Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ульяна Егоровна
Мать ребёнка: Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Константин Егорович
Мать ребёнка: Агафья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Смерть
1855