Егор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгор Яковлевич

Егор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Яков Климонтович

Мать: Екатерина Астафьева

Рождение ребёнка
1811

Сын: Иван Егорович

Мать ребёнка: Агафья Никифоровна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ульяна Егоровна

Мать ребёнка: Агафья Никифоровна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Константин Егорович

Мать ребёнка: Агафья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Смерть
1855
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close