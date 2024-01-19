Гранин Николай Евграфович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Гранин Евграф Пименович
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Гранина Евфимия Николаевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гранин Гавриил Николаевич
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Гранина Акулина Николаевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Гранин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Гранина Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Гранина Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Прасковья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Прасковья Кузьминична
Смерть
Неизвестно