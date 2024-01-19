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Гранин Николай Евграфович

Место рождения

Монастырский Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Гранин Евграф Пименович

Мать: Пелагея

Монастырский Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Гранина Евфимия Николаевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Гранин Гавриил Николаевич

Мать ребёнка: Анна

Монастырский Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Гранина Акулина Николаевна

Мать ребёнка: Анна

Монастырский Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Гранин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Прасковья Кузьминична

Монастырский Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Гранин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Прасковья Кузьминична

Монастырский Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Гранина Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Прасковья Кузьминична

Монастырский Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Гранина Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Прасковья Кузьминична

Монастырский Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Прасковья Кузьминична

Монастырский Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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