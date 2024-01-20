Стряпин Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтряпин Вячеслав

Стряпин Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Анна Вячеславовна

Мать ребёнка: Стряпина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стряпин Игорь Вячеславович

Мать ребёнка: Стряпина Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стряпина Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close