Любимова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти05.11.1841
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Карпъ Кононовъ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Любимовъ Марка
Рождение ребёнка
1797
Сын: Любимовъ Андрей
Отец ребёнка: Любимовъ Марка
Рождение ребёнка
05.11.1800
Сын: Любимовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Любимовъ Марка
Рождение ребёнка
1803
Сын: Любимовъ Тимофей
Отец ребёнка: Любимовъ Марка
Рождение ребёнка
20.11.1804
Сын: Любимовъ Петръ
Отец ребёнка: Любимовъ Марка
Рождение ребёнка
1811
Сын: Любимовъ Степанъ
Отец ребёнка: Любимовъ Марка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимовъ Марка
Смерть
05.11.1841