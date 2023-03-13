Любимова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

05.11.1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Карпъ Кононовъ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Любимовъ Марка

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Любимовъ Андрей

Отец ребёнка: Любимовъ Марка

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1800

Сын: Любимовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Любимовъ Марка

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Любимовъ Тимофей

Отец ребёнка: Любимовъ Марка

Рождение ребёнка
20.11.1804

Сын: Любимовъ Петръ

Отец ребёнка: Любимовъ Марка

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Любимовъ Степанъ

Отец ребёнка: Любимовъ Марка

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимовъ Марка

Смерть
05.11.1841
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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