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Жегалов Федор Егоров

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

08.06.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Жегалов Егор Григорьев

Мать: Жегалова Лукерья Григорьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жегалова Евдокия (Авдотья) Афанасьева

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Жегалова) Настасья Федорова

Мать ребёнка: Жегалова Евдокия (Авдотья) Афанасьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Жегалова) Василиса Федорова

Мать ребёнка: Жегалова Евдокия (Авдотья) Афанасьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Каракова (Жегалова) Устинья Федорова

Мать ребёнка: Жегалова Евдокия (Авдотья) Афанасьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Королева (Жегалова) Василиса (Мл) Федорова

Мать ребёнка: Жегалова Евдокия (Авдотья) Афанасьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Жегалов Иван Федоров

Мать ребёнка: Жегалова Евдокия (Авдотья) Афанасьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Жегалов Матвей Федоров

Мать ребёнка: Жегалова Евдокия (Авдотья) Афанасьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.06.1873
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от чахотки

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