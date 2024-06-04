Жегалов Федор Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти08.06.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Жегалова) Настасья Федорова
Мать ребёнка: Жегалова Евдокия (Авдотья) Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Жегалова) Василиса Федорова
Мать ребёнка: Жегалова Евдокия (Авдотья) Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Каракова (Жегалова) Устинья Федорова
Мать ребёнка: Жегалова Евдокия (Авдотья) Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Королева (Жегалова) Василиса (Мл) Федорова
Мать ребёнка: Жегалова Евдокия (Авдотья) Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Жегалов Иван Федоров
Мать ребёнка: Жегалова Евдокия (Авдотья) Афанасьева
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Жегалова Евдокия (Авдотья) Афанасьева
Смерть
08.06.1873
Причина смерти: от чахотки