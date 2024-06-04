Жегалова Евдокия (Авдотья) Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жегалова Евдокия (Авдотья) Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жегалов Федор Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Жегалова) Настасья Федорова

Отец ребёнка: Жегалов Федор Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Жегалова) Василиса Федорова

Отец ребёнка: Жегалов Федор Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Каракова (Жегалова) Устинья Федорова

Отец ребёнка: Жегалов Федор Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Королева (Жегалова) Василиса (Мл) Федорова

Отец ребёнка: Жегалов Федор Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Жегалов Иван Федоров

Отец ребёнка: Жегалов Федор Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Жегалов Матвей Федоров

Отец ребёнка: Жегалов Федор Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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