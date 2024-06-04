Жегалова Евдокия (Авдотья) Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жегалов Федор Егоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Жегалова) Настасья Федорова
Отец ребёнка: Жегалов Федор Егоров
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Жегалова) Василиса Федорова
Отец ребёнка: Жегалов Федор Егоров
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Каракова (Жегалова) Устинья Федорова
Отец ребёнка: Жегалов Федор Егоров
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Королева (Жегалова) Василиса (Мл) Федорова
Отец ребёнка: Жегалов Федор Егоров
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Жегалов Иван Федоров
Отец ребёнка: Жегалов Федор Егоров
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Жегалов Федор Егоров
Смерть
После 1850