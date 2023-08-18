(Вершинина) Софья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вершинина) Софья Филиппова

Место рождения

село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1772

Пол

Женский

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

Между 1732 и 1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Вершинин Филипп Семенов

Мать: Вершинина Афимья Иванова (Дементьева)

село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1772
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