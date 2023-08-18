(Вершинина) Софья Филиппова
Место рождениясело Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1772
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1772