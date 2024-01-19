Сахарчук (Войтович) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Рождение ребёнка
Около 1987
Сын: Маркевич Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Маркевич Владимир
Рождение ребёнка
Около 1989
Дочь: Сахарчук Марина Александровна
Отец ребёнка: Сахарчук Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сахарчук Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маркевич Владимир
Место жительства
Неизвестно