Сахарчук (Войтович) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарчук (Войтович) Раиса Ивановна

Место рождения

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Войтович Иван Касьянович

Мать: Войтович Мария Афанасьевна

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1987

Сын: Маркевич Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Маркевич Владимир

Рождение ребёнка
Около 1989

Дочь: Сахарчук Марина Александровна

Отец ребёнка: Сахарчук Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахарчук Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркевич Владимир

Место жительства
Неизвестно
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