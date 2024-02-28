Войтович (Герасимовец) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтович (Герасимовец) Мария Афанасьевна

Место рождения

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область

Дата рождения

13.11.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Войтович Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Войтович Иван Касьянович

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Сахарчук Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Войтович Иван Касьянович

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Соц Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Войтович Иван Касьянович

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
08.09.1962

Сын: Войтович Иван Иванович

Отец ребёнка: Войтович Иван Касьянович

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войтович Иван Касьянович

Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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