Войтович (Герасимовец) Мария Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1931
Рождение ребёнка
1954
Сын: Войтович Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Войтович Иван Касьянович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Сахарчук Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Войтович Иван Касьянович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Соц Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Войтович Иван Касьянович
Рождение ребёнка
08.09.1962
Отец ребёнка: Войтович Иван Касьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно