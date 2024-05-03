Мельгина Ирина (Мария) Михайловна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Мельгина Фекла Кирилловна
Отец ребёнка: Мельгин Кирилл Данилович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Мельгин Савелий Кириллович
Отец ребёнка: Мельгин Кирилл Данилович
Место жительства
1879
Бракосочетание
22.04.1879
Рождение ребёнка
25.06.1880
Дочь: Мельгина Феврония Кирилловна
Отец ребёнка: Мельгин Кирилл Данилович
Рождение ребёнка
11.07.1882
Дочь: Мельгина Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Мельгин Кирилл Данилович
Рождение ребёнка
26.03.1885
Отец ребёнка: Мельгин Кирилл Данилович
Рождение ребёнка
11.03.1887
Дочь: Мельгина Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: Мельгин Кирилл Данилович
Рождение ребёнка
13.05.1888
Дочь: Мельгина Гликерия Кирилловна
Отец ребёнка: Мельгин Кирилл Данилович
Рождение ребёнка
22.09.1890
Отец ребёнка: Мельгин Кирилл Данилович
Смерть
Неизвестно