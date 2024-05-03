Мельгина Ирина (Мария) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельгина Ирина (Мария) Михайловна

Место рождения

Кипозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Кипозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Мельгина Фекла Кирилловна

Отец ребёнка: Мельгин Кирилл Данилович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1879

Сын: Мельгин Савелий Кириллович

Отец ребёнка: Мельгин Кирилл Данилович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1879
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
22.04.1879

Муж: Мельгин Кирилл Данилович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.06.1880

Дочь: Мельгина Феврония Кирилловна

Отец ребёнка: Мельгин Кирилл Данилович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.07.1882

Дочь: Мельгина Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Мельгин Кирилл Данилович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
26.03.1885

Сын: Мельгин Карп Кириллович

Отец ребёнка: Мельгин Кирилл Данилович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.03.1887

Дочь: Мельгина Дарья Кирилловна

Отец ребёнка: Мельгин Кирилл Данилович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.05.1888

Дочь: Мельгина Гликерия Кирилловна

Отец ребёнка: Мельгин Кирилл Данилович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
22.09.1890

Сын: Мельгин Фока Кирилловна

Отец ребёнка: Мельгин Кирилл Данилович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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