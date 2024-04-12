Максим Иванов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Иван Филатов
Мать: Настасья Фирсова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Иван Максимов
Мать ребёнка: Соломонида Прокофьева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Домна Максимова
Мать ребёнка: Соломонида Прокофьева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кирил Максимов
Мать ребёнка: Соломонида Прокофьева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья Максимова
Мать ребёнка: Соломонида Прокофьева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Степан Максимов
Мать ребёнка: Соломонида Прокофьева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Улита Максимова
Мать ребёнка: Соломонида Прокофьева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Федора Максимова
Мать ребёнка: Соломонида Прокофьева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Александр Максимов
Мать ребёнка: Соломонида Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломонида Прокофьева
Смерть
Неизвестно