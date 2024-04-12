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Максим Иванов

Место рождения

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Иван Филатов

Мать: Настасья Фирсова

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Иван Максимов

Мать ребёнка: Соломонида Прокофьева

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Домна Максимова

Мать ребёнка: Соломонида Прокофьева

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кирил Максимов

Мать ребёнка: Соломонида Прокофьева

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Авдотья Максимова

Мать ребёнка: Соломонида Прокофьева

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Степан Максимов

Мать ребёнка: Соломонида Прокофьева

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Улита Максимова

Мать ребёнка: Соломонида Прокофьева

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Федора Максимова

Мать ребёнка: Соломонида Прокофьева

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Александр Максимов

Мать ребёнка: Соломонида Прокофьева

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломонида Прокофьева

Смерть
Неизвестно
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