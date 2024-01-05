Настасья Фирсова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Максим Иванов
Отец ребёнка: Иван Филатов
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Филатов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Иван Филатов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Маремьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Филатов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Иван Филатов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Филатов
Смерть
Неизвестно