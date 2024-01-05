Настасья Фирсова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Фирсова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Максим Иванов

Отец ребёнка: Иван Филатов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Филатов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Иван Филатов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Маремьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Филатов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрена Иванова

Отец ребёнка: Иван Филатов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Филатов

Смерть
Неизвестно
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