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Беляков Александр Пантелеймонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляков Пантелеймон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1902

Сын: Беляков Иван Александрович

Мать ребёнка: Белякова Прасковья Ивановна

Березовка, Улейминская волость, Угличский уезд
Церковь с. Дуброво Угличского у. Ярославской губ.
Смерть
Неизвестно

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