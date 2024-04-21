Беляков Александр Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляков Пантелеймон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1902
Сын: Беляков Иван Александрович
Мать ребёнка: Белякова Прасковья Ивановна
Березовка, Улейминская волость, Угличский уезд
Церковь с. Дуброво Угличского у. Ярославской губ.
Смерть
Неизвестно