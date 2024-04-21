Белякова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Александр Пантелеймонович

Рождение ребёнка
24.01.1902

Сын: Беляков Иван Александрович

Отец ребёнка: Беляков Александр Пантелеймонович

Березовка, Улейминская волость, Угличский уезд
Церковь с. Дуброво Угличского у. Ярославской губ.
Смерть
Неизвестно

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