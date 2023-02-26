Дария Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1794
Дочь: Харитина Иванова
Отец ребёнка: Иван Карпов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
04.07.1797
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Карпов
д.Хотеево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Карпов
Смерть
Неизвестно