Дария Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1794

Дочь: Харитина Иванова

Отец ребёнка: Иван Карпов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
04.07.1797

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Карпов

д.Хотеево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Карпов

Смерть
Неизвестно
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