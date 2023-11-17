Наседкина (Гудкова) Екатерина Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1879 ст.
Рождение ребёнка
16.01.1881 ст.
Дочь: Наседкина Мария Константиновна
Отец ребёнка: Наседкин Константин Прокопьевич
Рождение ребёнка
22.10.1882 ст.
Сын: Наседкин Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Наседкин Константин Прокопьевич
Рождение ребёнка
29.01.1884 ст.
Дочь: Доминика Константиновна
Отец ребёнка: Наседкин Константин Прокопьевич
Смерть
Неизвестно