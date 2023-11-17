Наседкина (Гудкова) Екатерина Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Гудкова) Екатерина Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1879 ст.

Муж: Наседкин Константин Прокопьевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
16.01.1881 ст.

Дочь: Наседкина Мария Константиновна

Отец ребёнка: Наседкин Константин Прокопьевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.10.1882 ст.

Сын: Наседкин Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Наседкин Константин Прокопьевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.01.1884 ст.

Дочь: Доминика Константиновна

Отец ребёнка: Наседкин Константин Прокопьевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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