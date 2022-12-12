Курбатова (Чернеева) Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатова (Чернеева) Пелагея Иванова

Курбатова (Чернеева) Пелагея Иванова

avatar

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

До 1893

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Курбатов Логин Савин

Отец ребёнка: Курбатов Савва Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Курбатов Петр Савин

Отец ребёнка: Курбатов Савва Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.05.1827

Сын: Курбатов Устин Савин

Отец ребёнка: Курбатов Савва Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Афанасия Саввина

Отец ребёнка: Курбатов Савва Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1857

Дочь: Ольга Саввина

Отец ребёнка: Курбатов Савва Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Савва Степанович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
До 1893
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close