Курбатова (Чернеева) Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиДо 1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Курбатов Логин Савин
Отец ребёнка: Курбатов Савва Степанович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Курбатов Петр Савин
Отец ребёнка: Курбатов Савва Степанович
Рождение ребёнка
23.05.1827
Сын: Курбатов Устин Савин
Отец ребёнка: Курбатов Савва Степанович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Афанасия Саввина
Отец ребёнка: Курбатов Савва Степанович
Рождение ребёнка
?.07.1857
Дочь: Ольга Саввина
Отец ребёнка: Курбатов Савва Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1893