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Курбатов Савва Степанович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.01.1797

Дата смерти

25.01.1881

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1797

Отец: Курбатов Степан Андреев

Мать: Курбатова 2-Я Жена Анастасия Афонасьева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Курбатов Логин Савин

Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Курбатов Петр Савин

Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.05.1827

Сын: Курбатов Устин Савин

Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Афанасия Саввина

Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1857

Дочь: Ольга Саввина

Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Пелагея Иванова

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
25.01.1881
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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