Курбатов Савва Степанович
Место рождения
Дата рождения16.01.1797
Дата смерти25.01.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1797
Рождение ребёнка
1821
Сын: Курбатов Логин Савин
Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Курбатов Петр Савин
Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
23.05.1827
Сын: Курбатов Устин Савин
Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Афанасия Саввина
Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
?.07.1857
Дочь: Ольга Саввина
Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.01.1881