Медяникова (Макеева) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медяникова (Макеева) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1956

Дата смерти

14.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1956

Отец: Макеев Николай Алексеевич

Мать: Макеева Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.12.1978

Дочь: Регульская Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.03.1982

Сын: Медяников Евгений Витальевич

Отец ребёнка: Медяников Виталий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медяников Виталий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Регульский Михаил

Смерть
14.02.2020
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