Медяникова (Макеева) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1956
Дата смерти14.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1956
Рождение ребёнка
20.12.1978
Дочь: Регульская Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
19.03.1982
Сын: Медяников Евгений Витальевич
Отец ребёнка: Медяников Виталий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Регульский Михаил
Смерть
14.02.2020