Макеев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1928
Дата смерти04.01.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1928
Рождение ребёнка
18.10.1948
Сын: Макеев Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Макеева Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.11.1954
Сын: Макеев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Макеева Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.09.1956
Дочь: Медяникова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Макеева Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.06.1961
Мать ребёнка: Макеева Александра Тимофеевна
Лесопильное, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
03.06.1963
Дочь: Новикова Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Макеева Александра Тимофеевна
п. Шаврино Демьяновский район Кустанайская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.2000