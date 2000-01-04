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Макеев Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1928

Дата смерти

04.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1928

Отец: не указан

Мать: Янулайтис Лидия Фёдоровна

Рождение ребёнка
18.10.1948

Сын: Макеев Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Макеева Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.11.1954

Сын: Макеев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Макеева Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.09.1956

Дочь: Медяникова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Макеева Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.06.1961

Сын: Макеев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Макеева Александра Тимофеевна

Лесопильное, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
03.06.1963

Дочь: Новикова Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Макеева Александра Тимофеевна

п. Шаврино Демьяновский район Кустанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макеева Александра Тимофеевна

Смерть
04.01.2000
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