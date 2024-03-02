василий павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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василий павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

из
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Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: павел антонов

Мать: наталья васильева

Смерть
Неизвестно
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