Ярунина (Забаранилова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярунина (Забаранилова) Анна Федоровна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Забаранилов Федор Петрович

Мать: Забаранилова (Бояринцева) Анна Назаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-70л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярунин Игнатий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-34л
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ярунин Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Ярунин Игнатий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-33об
Рождение ребёнка
1835

Сын: Ярунин Исай Игнатьевич

Отец ребёнка: Ярунин Игнатий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-33об
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Ярунина) Пелагия Игнатьевна

Отец ребёнка: Ярунин Игнатий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-34л
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Ярунина) Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Ярунин Игнатий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-34л
Смерть
Неизвестно

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