Ярунина (Забаранилова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
ГАСО 24-25-330-70л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-34л
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ярунин Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Ярунин Игнатий Иванович
ГАСО, 179-1-213-33об
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Ярунин Игнатий Иванович
ГАСО, 179-1-213-33об
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Ярунина) Пелагия Игнатьевна
Отец ребёнка: Ярунин Игнатий Иванович
ГАСО, 179-1-213-34л
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Ярунина) Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Ярунин Игнатий Иванович
ГАСО, 179-1-213-34л
Смерть
Неизвестно