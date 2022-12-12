Пенькова (?) Олимпиада Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1898
Дочь: Пенькова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Пеньков Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1899
Отец ребёнка: Пеньков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно