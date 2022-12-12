Пенькова (?) Олимпиада Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (?) Олимпиада Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1898

Дочь: Пенькова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Пеньков Василий Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1899

Сын: Пеньков Семён Васильевич

Отец ребёнка: Пеньков Василий Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Василий Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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