Данилов Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Федот

Данилов Федот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1925

Отец: Данилов Николай

Мать: Данилов Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова (Захарова) Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова (Захарова) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова (Романова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова (Романова) Александра

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.