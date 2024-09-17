Данилов Федот
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1925
Отец: Данилов Николай
Мать: Данилов Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова (Захарова) Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова (Романова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова (Романова) Александра
Смерть
Неизвестно