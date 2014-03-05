Данилова (Романова) Александра
Место рожденияОренбургская область, Бугуоусланский район, Шестайкино
Дата рождения02.05.1925
Дата смерти05.03.2014
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1925
Отец: Романов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Федот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Федот
Смерть
05.03.2014