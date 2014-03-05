Данилова (Романова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Романова) Александра

Место рождения

Оренбургская область, Бугуоусланский район, Шестайкино

Дата рождения

02.05.1925

Дата смерти

05.03.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1925

Отец: Романов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Федот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Федот

Смерть
05.03.2014

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